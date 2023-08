Wer ist Lucie Blackman?

Lucie Blackman war eine 21-jährige Britin, die als Stewardess für British Airways arbeitete. Sie beschloss ein Jahr in Tokio zu leben, um dort sich selbst besser kennenzulernen. Dort arbeitete sie in einem Nachtclub, in dem sie mit Kunden vor ihrem Besuch in dem Etablissement auf ein Date ging.