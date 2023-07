"Der tiefste Atemzug": Wer ist Alessia Zecchini?

Alessia konnte das Seil, das auf der anderen Seite platziert sein sollte, nicht finden und schwamm in völliger Orientierungslosigkeit in die falsche Richtung. Glücklicherweise fand Stephen sie, wahrscheinlich in 50 Meter Tiefe. Laut "Outside" tauchen Sicherheitstaucher:innen normalerweise nur um die 30 Meter in die Tiefe, um sich selbst nicht zu sehr in Gefahr zu bringen und zu belasten. Stephen Keenan schwamm also tiefer, als er eigentlich sollte, um seine Freundin Alessia Zecchini zu retten.

Wie ein Freund in der Dokumentation sagt, nutzte der Ire wahrscheinlich die letzten Sekunden seines Bewusstseins, um Alessia in eine Position zu bringen, in der sie überleben würde. Stephen verlor völlig das Bewusstsein und Alessia war kaum noch bei Bewusstsein. Auch wenn beide es zur Oberfläche schafften, überlebte Stephen Keenan die Rettungsaktion nicht. Er verstarb auf dem Weg zum Krankenhaus.