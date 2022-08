"I Just Killed My Dad": Das macht Anthony Templet heute

Am 9. August veröffentlichte Netflix alle drei Teile zu "I Just Killed My Dad". Die True-Crime-Doku befasst sich mit der Ermordung von Burt Templet durch seinen damals 17-jährigen Sohn Anthony im Sommer 2019.

Am 3. Juni 2019 rief Anthony Templet um drei Uhr nachts die Polizei in seinem Heimatort in Lousiana an und gestand, gerade seinen Vater getötet zu haben. Der Junge wartete auf das Eintreffen der Einsatzkräfte und schilderte ihnen mit ruhigen Worten, woran er sich in der Tatnacht erinnern konnte. Anthony wurde festgenommen und aufs Polizeirevier geführt.

"I Just Killed My Dad" erzählt vom tragischen Schicksal von Anthony Templet und zeichnet nach, wie es zum Vatermord kommen konnte.