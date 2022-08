Was ist mit "IsAnyoneUp?"?

Laut "Good to Know" musste "Is Anybody Up?" 2012 geschlossen werden. Die Domain wurde an die Anti-Mobbing-Website "Bullyville.com" übergeben, die mittlerweile ein Teil des Blogs von James McGibney, einem ehemaligen US-Marine, ist.

Zum Zeitpunkt des Verkaufs teilte Moore in einem offenen Brief so etwas wie eine Entschuldigung mit und schrieb: "Ich denke, es ist wichtig, dass jeder den Schaden erkennt, den Online-Mobbing anrichten kann."

"Der meistgehasste Mann im Internet" ist seit 27. Juli auf Netflix zu sehen.

Hier der Trailer zur Netflix-Doku: