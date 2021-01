Deshalb schauen alle toten Frauen in Hollywood-Filmen gleich aus

Auch wenn sich die Filmlandschaft langsam ändert, stehen in Hollywoods Geschichten meist Männer und ihre Probleme im Vordergrund. Ein dramaturgisches Mittel, auf das gerne zurückgegriffen wird, ist die tote Frau, die dem Helden emotionale Tiefe geben und seine Wut legitimieren soll. Diese Figuren werden auch als "Frauen in Kühlschränken“ (inspiriert vom "Green Lantern"-Comic, in dem der Superheld seine tote Freundin im Kühlschrank findet) bezeichnet. Von "John Wick" bis zu den "Avengers" ist dieser Archetyp zu finden – und wenn man sich die Charaktere genau ansieht, stellt man fest, dass sie gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen.