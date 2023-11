Was passiert mit David Miller?

Als Jude ist Staatsanwalt David Miller mit den Verbrechen des KZ enger verbunden als andere Juristen. Als Zuschauer:in bekommt man mit der Zeit das Gefühl, dass er als junger Mann sogar im KZ gewesen ist. So nimmt man an, dass es sich um ihn selbst handelt, als er von einem Jugendlichen redet, der seinen toten Bruder ins Krematorium bringen muss. Bei der Ortsbegehung in Auschwitz stellt sich das jedoch als Trugschluss heraus.

David Miller offenbart, dass er in behüteten Verhältnissen in Kanada aufgewachsen ist und schlichtweg von Schuldgefühlen geplagt war, dass er als Jude überlebt hat, während so viele auf die schlimmste Art und Weise ums Leben gekommen sind. Dass er ebenjener junger Jude im KZ Auschwitz war, hat er sich selbst irgendwann eingeredet.

Bei der Ortsbegehung in Auschwitz wird er mit seinem psychischen Zerwürfnis konfrontiert, was zu einem Nervenzusammenbruch führt, bei dem er sich selbst aufs Schlimmste verletzt. Am folgenden Morgen ist er nicht mehr aufzufinden.

Während des Prozesses hat David Miller eine Affäre mit einer Prostituierten, die sich zu einer Art Beziehung entwickelt. Nach seinem Verschwinden wartet sie regelmäßig am Bahnhof in Frankfurt auf Züge aus Warschau.