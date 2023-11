Die Omnipräsenz des Grauens im Gerichtssaal

Überraschenderweise bekommt man in den ersten zwei Folgen von "Deutsches Haus" das Grauen nicht zu Gesicht. Das muss man jedoch auch nicht, denn dieses ist im Gerichtssaal omnipräsent. Man sieht es in den Gesichtern der Zeug:innen, der Staatsanwaltschaft und nicht zuletzt in dem von Eva Bruhn selbst, die die Überbringerin der grauenvollen Ereignisse ist.

Die Massenvernichtung im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zu zeigen ist also gar nicht notwendig, denn so erfahren wir vom Holocaust, wie die Menschen das damals auch getan haben (wenn sie sich darüber nicht schon längst – unterbewusst – im Klaren waren): über Schilderungen von Zeitzeug:innen. So bietet die Serie eine authentische und realitätsnahe Wiedergabe der Konfrontation mit dem Holocaust.