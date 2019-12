Die 15 besten Serien im gesamten Jahr 2019 bei Amazon Prime

5. THE PURGE, Staffel 2

In der alljährlichen "Purge-Night" ist jedes Verbrechen erlaubt, auch Mord. In der dystopischen Zukunft der "The Purge"-Filmreihe sind die USA ein autoritärer Staat. Drei Kinofilme spielen in einer solchen Nacht, während "The First Purge" den Ursprung dieser Tradition ergründet. Die zweite Staffel des Serien-Spin-Offs spielt erstmals zwischen zwei Nächten: Alles beginnt am Ende einer "Purge" und folgt dann vier Handlungssträngen, die im Laufe des Jahres bis zur nächsten "Purge-Night" zusammenlaufen. Besser als die erste Staffel und vor allem für Fans eine spannende Erweiterung der "Purge"-Welt.