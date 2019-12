Die 15 besten Serien des gesamten Jahres 2019

2. THE END OF THE F***ING WORLD, Staffel 2 (Netflix)

Dass eine Serie, die eine so besondere Geschichte erzählt wie "The End Of The F***Ing World", in der zweiten Staffel noch besser wird, ist eher selten (aber in diesem Jahr schon zum zweiten Mal der Fall). Charlie Covell, Serien-Schöpferin und Drehbuchautorin, erzählt die Geschichte von Alyssa und James in der zweiten Staffel sogar noch einfühlsamer, noch witziger und noch spannender weiter. Das ist bemerkenswert, weil die erste Staffel noch auf der gleichnamigen Graphic Novel von Charles Forsman basierte, während die Fortsetzung vollständig aus der Feder von Covell stammt. Die Fortsetzung der Serien-Überraschung des Vorjahres ist wieder eine einfühlsame und lustige, aber auch schmerzhafte Liebesgeschichte.

