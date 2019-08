Die 9 besten Serien 2019 bei Netflix und 1 galaktische Enttäuschung

SEX EDUCATION, Staffel 1

Otis Milburn (Asa Butterfield) ist 16 Jahre und ein eher schüchterner Typ. Ganz anders als seine tolerante Mutter (Gillian Anderson), die als erfolgreiche Sextherapeutin ihr Geld verdient. Dass Otis bei so einer Mutter einige Komplexe abbekommen hat, wundert nicht. Aber die Profession der Mama hat auch Vorteile: Otis ist wahrscheinlich die Jungfrau mit der meisten Sex-Erfahrung auf dem Planeten – in der Theorie, versteht sich. Sein Talent zur einfühlsamen Sex-Beratung fällt an der Schule der coolen Maeve (Emma Mackey) auf – und schon ist eine Geschäftsidee geboren: Diskrete Sex-Beratung von Schülern für Schüler.

Dabei bricht "Sex Education" gekonnt mit bekannten Klischees, die wir aus Serien und Filmen kennen. Die anfangs genretypisch angelegten Charaktere erlangen bald eine authentische Tiefe, auch dank der hervorragenden Besetzung. Das Thema Sex wurde in einer Serie selten so gelungen behandelt wie in dieser achtteilige Dramedy, die stets den richtigen Dreh zwischen Humor und Ernsthaftigkeit findet. Serien-Spaß mit einem hohen Binge-Watching-Faktor!