"Stranger Things 3" macht immer noch höllischen Spaß

Warum ändert das Schattenmonster seinen Zombie-Plan?

Die ursprüngliche Theorie der Kids dürfte wohl richtig gewesen sein: Der Mind Flayer wurde in unserer Welt eingeschlossen, als er aus dem Körper von Will Byers vertrieben und das Tor zum Upside-Down geschlossen wurde. In der ersten Episode nehmen die Russen ihr Gerät in Betrieb und beginnen das Tor langsam wieder zu öffnen. Dadurch wird das Schattenmonster wohl wieder aktiviert. Es fängt zunächst an sich mit Ratten einen ekeligen Körper aufzubauen. Bis es dann den armen Billy (Dacre Montgomery) übernimmt. Der sorgt für Nachschub an menschlichen Körpern, so dass sich der Mind Flayer eine kleine Zombie-Armee aufbauen kann.

Gute Strategie! Denn das Monster hat erkannt, dass Eleven nicht alle bösen Ableger killen kann. Aber wieso ändert das dämliche Ding dann die Strategie plötzlich? Statt einer "Dawn of the Dead"-artigen Belagerung durch Unmengen an Mind-Flayer-Zombies in der Starcourt Mall bekommen wir ein Riesenmonster-Finale. Hier wirkt " Stranger Things 3" einmal mehr so, als ob in der Mitte der Staffel ein neues Autoren-Team die Ideen aus der ersten Hälfte über Bord wirft und doch etwas ganz Anderes probiert.