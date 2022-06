"Die Eiskönigin 3": Kommt ein weiteres märchenhaftes Abenteuer?

Kommt "Die Eiskönigin 3"?

Solch gigantische Erfolge schreien – oder in diesem Fall: singen voller Inbrunst – nach einer weiteren Fortsetzung. Wie steht es also um "Die Eiskönigin 3"? Dürfen wir uns auf ein neues, eiskaltes Abenteuer mit Elsa, Anna und ihren FreundInnen freuen?

Nun kam erstmals richtig Schwung in die Sache, auch wenn wir uns noch nicht zu viel davon versprechen dürfen. Denn US-Star Kristen Bell, die im Original Anna spricht, deutete in der Talkshow von Jimmy Fallon (Video siehe unten) darauf hin, dass das winterliche Märchen sehr wohl noch weitererzählt werden könnte, auch wenn sie dabei sehr vorsichtig bleibt. Doch trotz vagen Worten könnte in ihnen eine große, farbenfrohe Bedeutung schlummern.