Kaum eine andere Geschichte war in so vielen unterschiedlichen Kunstsparten derart erfolgreich wie "Die Farbe Lila". Alice Walkers 1982 veröffentlcichtes Buch erhielt den Pulitzer Preis, die Verfilmung von Steven Spielberg wurde für elf Oscars nominiert, das Broadway Musical erhielt elf Tony-Nominierugen und nun ist eine weitere Musical-Verfilmung in den Kinos zu sehen, die ebenfalls einige Oscar-Nominierungen abstauben konnte.