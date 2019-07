Die Kino- und Serien-Highlights der Comic-Con 2019 im Überblick

Marvel-Filme

"Black Widow" wird wie erwartet im Mai 2020 der erste Film der Phase 4 des MCU sein. Scarlett Johansson spielt darin einmal mehr die russische Superspionin. Die Rahmenhandlung spielt nach den Ereignissen von "Captain America: Civil War" und führt in Rückblicken zurück in die Vergangenheit von Natasha Romanoff alias "Black Widow".

In "The Eternals" werden im November 2020 völlig neue Charaktere ins MCU eingeführt. Feige verspricht für diesen Film "etwas vollkommen Neues und vollkommen Anderes für das MCU". Anders als bisherige Marvel-Filme (die vor allem auf Charakteren und Geschichten von Stan Lee basierten) sei dieser Film "ganz und gar Jack Kirby" gewidmet. Abgesehen davon, dass es sich bei den "Eternals" um galaktische Charaktere handelt, lässt dies wohl eine monumentale Space-Opera und einer Zeitspanne erwarten, die Jahrtausende umfasst.

Weitere kommende Marvel-Filme sind "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (Februar 2021), "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" (Mai 2021) und "Thor: Love and Thunder" (November 2021). Zudem wurden ein Reboot von "Blade" mit Mahershala Ali in der Hauptrolle sowie Fortsetzungen von "Black Panther", "Captain Marvel" und " Guardians of the Galaxy" angekündigt.

Feige hat auf der Comic-Con auch erstmals bestätigt, dass die Fantastic Four und auch die X-Men eine Zukunft im MCU haben werden. Konkrete Termine für diese Filme gab es aber nicht.

Mit den Projekten und Gerüchten über kommende Marvel-Filme beschäftigen wir uns hier im Detail: