Belagerung am Weihnachtsabend

Bei diesen Bildern werden sofort Erinnerungen an die Kultserie "24" oder das indonesische Kampfsport-Spektakel "The Raid" geweckt: Hier geht wohl in Echtzeit eine schwerbewaffnete Truppe von brutalen SöldnerInnen gegen eine Gruppe von Gefängnis-Angestellten vor. Ausgerechnet am Weihnachtsabend wird das psychiatrische Gefängnis nämlich durch die AngreiferInnen komplett von der Außenwelt abgeriegelt.

Das Ziel der Aktion ist die Befreiung des hochintelligenten und manipulativen Serienmörders Simón Lago (Luis Callejo). Die Zeit drängt, da der Verbrecher bereits am kommenden Tag verlegt werden soll. Doch Gefängnisdirektor Hugo (Alberto Ammann) lässt sich nicht einschüchtern und beginnt, seine Vorkehrungen zu treffen. Die SöldnerInnen werden also auf ebenso erbitterten wie unerwarteten Widerstand treffen.

Hochspannung im Hochsicherheitsgefängnis scheint somit garantiert zu sein, und durch das weihnachtliche Setting stellen sich dann ganz zwanglos auch gleich noch Parallelen zum ersten "Stirb langsam"-Film ein.

"Die längste Nacht" ist ab 8. Juli auf Netflix verfügbar.