Ärgernis Ewoks

Einen der größten Streitpunkte unter "Star Wars"-Fans stellen in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" die zuckersüßen Ewoks dar. Denn kaum ein zum Realismus neigender Zuschauer mag den Ureinwohnern des Mondes Endor zugestehen, in einer Schlacht nur mit Stein, Pfeil und Bogen bewaffnet die technologisch hochgerüsteten, militärisch ausgebildeten Stormtrooper des Imperiums zu besiegen.

Ja, böse Zungen behaupteten sogar, "Star Wars"-Schöpfer Lucas habe die Ewoks lediglich in "Die Rückkehr der Jedi-Ritter" eingebaut, um nach dem eher düsteren Vorgänger "Das Imperium schlägt zurück" (1980) kindlichen Zuschauer mit mehr Positivität und einem gewissen Niedlichkeitsfaktor entgegenzukommen. So oder so sah sich Lucas zu der Erklärung genötigt, darauf hinzuweisen, dass die süßen Ewoks in der Schlacht auf dem Waldmond Endor lediglich zur Ablenkung gedient, aber nicht alleine den Sieg eingefahren hätten. Ein ganz typisches Beispiel für den weitverbreiteten, hohen Grad an Absurdität in der Fan-Rezeption der Sternenkriege-Saga.