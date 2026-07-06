Schlossherrin Sonja Zietlow bringt Fußballstars, TV-Legenden, Models, Influencerinnen, Musikerinnen und Musiker, einen Olympiamedaillengewinner sowie einen erfolgreichen Podcaster an einen Tisch, an dem Vertrauen schnell zur Mangelware wird. Ab dem 17. August treten in Staffel 4 des preisgekrönten Formats „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ erstmals 18 Prominente gegeneinander an. Aber eines bleibt gleich: Nicht alle spielen mit offenen Karten. Unter ihnen sind Verräter, die im Verborgenen die Fäden ziehen.

Das Spielprinzip von „Die Verräter – Vertraue niemandem!“

Es beginnt ein Spiel, in dem Misstrauen zur wichtigsten Währung wird. Am Ende wartet ein Silberschatz von bis zu 50.000 Euro, doch der Weg dorthin ist geprägt von Intrigen, Verdächtigungen und überraschenden Wendungen. Wer verdächtigt die Falschen? Wer verliert die Nerven? Und wer schafft es, seine wahre Rolle bis zum Finale geheim zu halten? Die ganze Wahrheit kennen nur die Zuschauer und Sonja Zietlow.

Im Mittelpunkt der neuen Staffel steht eine Frage: Gelingt es den Loyalen diesmal, den Bann zu brechen? Drei Staffeln lang triumphierten am Ende die Verräter. Jetzt wollen die Loyalen das Blatt endlich wenden. Krimi-Deutschland darf miträtseln: Wer durchschaut das Spiel – und wer tappt bis zuletzt in die Falle?