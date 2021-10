Was die Tiere verraten

Einerseits erinnert der Gesichts-Schmuck an entsprechend verrückte Masken aus der "Purge"- oder "Saw"-Reihe oder an Episoden aus "Black Mirror". Andererseits könnten die verschiedenen Tiere auch etwas über die Männer hinter den Masken verraten, wie "Screenrant" erklärt.

Mit der Tiger-Maske könnte ein Sibirischer Tiger gemeint sein, der als Südkoreas Nationaltier gilt. Daher wird sie vermutlich von einem Politiker getragen.

Ein Hirsch repräsentiert in Korea ein göttliches Tier, das für Schamanen Erde und Himmel miteinander verbindet. Darum liegt der Verdacht nahe, dass sich hinter ihr ein religiöser Führer verbirgt.

Ein Bulle dient hingegen als häufiges Symbol für finanzielle Transaktionen, weshalb vermutlich ein Börsenhändler hinter der entsprechenden Maske steckt.