"John Wick"-Serie "The Continental" ohne Cameos von Keanu Reeves

Die Spin-off-Serie "The Continental" spielt im gleichnamigen Hotel, das in den drei "John Wick"- Kinofilmen als Refugium für Auftragskiller gilt. Im Hotel herrscht eine Art Burgfrieden: Jede Aggression oder Gewalt gegeneinander ist streng verboten und wird bei Verstoß mit der Ächtung durch die eigene Zunft beantwortet – was in dieser Branche einem Todesurteil gleichkommt.