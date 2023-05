Keri Russell hat Zuschauer:innen bereits mit "The Americans" vor Augen geführt, dass sie perfekt in das Agent:innen-Genre passt. Drei Emmy-Nominierungen untermauern das außerdem. Nun ist die Schauspielerin für Netflix in die Rolle einer Diplomatin geschlüpft und wusste auch hier das Publikum zu begeistern.

"Diplomatische Beziehungen" feierte am 20. April Premiere und landete auf Platz 1 der weltweiten Netflix-Charts. An ihrem ersten Wochenende wurde die Serie 57,48 Millionen Mal gesehen und war in 86 Ländern in den Top 10 vertreten. Diese guten Zahlen belohnte der Streaminganbieter prompt mit einer zweiten Staffel. Eine so schnelle Bestellung von neuen Folgen gab es zuletzt bei "The Night Agent" – einer weiteren, äußerst erfolgreichen Agent:innen-Serie. Ist hier etwa ein neuer Trend erkennbar?