Bahnt sich hier ein neuer Netflix-Trend an? Der Streaminganbieter scheint nämlich auf die spannende Welt der AgentInnen draufgekommen zu sein und sich in diesem Sub-Genre immer wohler zu fühlen, vor allem, was seine hauseigenen Serienproduktionen betrifft:

Nachdem "The Recruit" mit Noah Centineo (überraschend) für ebenso gute Kritiken als auch Klicks gesorgt hat (und "Carmen Sandiego" sich mehr und mehr zur neuen Heldin unter den Kids mausert), startet bald die nächste Agenten-Serie: "The Night Agent" wird von Netflix als "anspruchsvolle Action-Thriller"-Serie beschreiben.

Hier ist der Teaser-Trailer: