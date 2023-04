Wer stirbt im Finale von "Diplomatische Beziehungen"?

Erstaunlicherweise hat es bis zum Finale des Netflix-Thrillers, abgesehen vom Anschlag, noch keine Toten gegeben. Das ändert sich in den letzten Momenten der ersten Staffel, denn dann muss eine Person dran glauben: Grove. Und bei drei weiteren Personen ist unklar, ob sie nicht in Lebensgefahr schweben. Doch wie kam es dazu?

Da Kate nicht wollte, dass sich Hal mit Grove trifft, hat er stattdessen mit Heyford und Ronnie gesprochen. Als Grove zu dem Treffen dazu stößt und von dem "Verrat" erfährt, braust er sofort davon. In dem Moment, in dem er seine Autotür öffnet, explodiert sein Auto. Aufgrund seiner Nähe zur Explosion ist davon auszugehen, dass Grove tot ist. Doch wie sieht es mit Hal, Ronnie und Heyford aus? Wahrscheinlich wurden sie von der Explosion verletzt, sind aber nicht gestorben. Wie genau es jedoch um die drei steht, werden wir wohl erst in einer potenziellen zweiten Staffel erfahren.

Eine weitere wichtige Frage, die es in möglichen neuen Folgen zu beantworten gilt: Wer steckt hinter der Auto-Bombe?