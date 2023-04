Es mag einem vielleicht nicht sofort Keri Russell einfallen, wenn man an populäre und erfolgreiche Serien-Schauspieler:innen denkt. Trotzdem hat die 47-Jährige, die ihre Karriere an der Seite von Ryan Gosling, Britney Spears, Justin Timberlake und Christina Aguilera im legendären "Micky Mouse Club" begann, die serielle Landschaft entscheidend mitgeprägt:

In "Felicity" spielte sie nicht nur die Hauptrolle, sondern machte auch die romantische Dreiecksbeziehung in Teen-Serien salonfähig – und als die Quoten in den Keller "russelten", weil sich die Schauspielerin von ihrer langen Lockenmähne trennte, war ein für alle mal bewiesen, dass Fans wohl doch oberflächlicher sind, als sie zugeben wollen.

In "The Americans" wiederum trieb sie an der Seite ihres Ehemanns Matthew Rhys die Spannungskurve so weit nach oben, wie man es seit "24" nicht mehr kannte – und zeigte, dass Action auch intelligent und vielschichtig sein kann. Derzeit ist sie neben Pablo Escobear im wilden Genre-Mix "Cocaine Bear" zu sehen.