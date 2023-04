Der Cast

Wem das Aussehen von Magnifico bekannt vorkommen mag, der braucht nicht an seinem Verstand zweifeln: Das Aussehen des bösen Königs ist "Wonder Woman"-Star Chris Pine nachempfunden, der die Figur im Original auch spricht. Asha bekommt ihre Stimme von Oscar-Preisträgerin ("West Side Story") Ariana DeBose geliehen. Die Synchronstimme des lustig-herzigen Side-Kicks Valentino ist Alan Tudyk ("Star Wars: Rogue One").

Dass "Wish" (der Titel sowie der Wunschstern-Storyplot scheint übrigens an den berühmten Disney-Song "When You Wish Upon A Star" angelehnt zu sein) das Potenzial zum nächsten großen Disney-Hit hat, beweist auch ein Blick auf den Regiesessel: dort nämlich hat Chris Buck Platz genommen, der schon bei beiden Teilen von "Die Eiskönigin" das magisch-märchenhafte Zepter schwang.