Diverses Team

Die Hauptrollen werden von "Riverdale"-Star Camila Mendes und "Stranger Things"-Schauspielerin Maya Hawke gespielt. Beide sind gerade karrieretechnisch auf der Überholspur. Hawke (Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke) wird im kommenden Leonard Bernstein Biopic "Maestro" an der Seite von Bradley Cooper zu sehen sein und ist außerdem Teil des Ensembles in Wes Andersons "Asteroid City". Mendes kommende Projekte wiederum sind "Musica" von Rudy Manusco und "American Sole", wo sie an der Seite von Bad Bunny und O'Shea Jackson Jr. zu sehen sein wird.

"Do Revenge"-Regisseurin und Autorin Jennifer Kaytin machte sich vor allem durch ihre Zusammenarbeit mit Taika Waititi am Drehbuch zu "Thor: Love and Thunder" und ihrem Debütfilm "Someone Great" einen Namen. In einem Interview mit dem "Hollywood Reporter" sprach sie über ihren Wunsch, ein diverses Team um sich zu haben: "Mir geht es nicht um Inklusion, nur, um inklusiv zu sein. Es ist mehr als das. Das Beste, was man als Geschichtenerzählerin machen kann, ist es, so viele unterschiedliche Menschen wie möglich an den Tisch zu bringen, da man dadurch etwas ,Lebendiges erschaffen kann. Es macht das Projekt besser."

"Do Revenge" erscheint am 16. September auf Netflix.