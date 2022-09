Scarlet Witch ursprünglich viel brutaler

Wanda entwickelte sich in "Doctor Strange 2" innerhalb eines Sekundenbruchteils von einer Heldin zur Bösewichtin. Wie man in "Wandavision" bereits sehen konnte, war Scarlet Witch unglaublich traurig über den Verlust ihrer Liebe Vision und erschuf sich eine Welt, in der er noch lebt und sie eine Familie mit ihm hat. In dem Marvel-Film versucht sie, ihre (nicht-existenten) Kinder zurückzubekommen, indem sie in eine andere Welt des Multiversums reist, in der ihre Söhne sehr wohl am Leben sind.

Dafür muss sie jedoch die Kraft von America Chavez klauen, die es ihr erlaubt, sich zwischen den Multiversen zu bewegen. Dabei ging Scarlet Witch bereits sehr gewalttätig vor.