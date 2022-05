Pixar hat ja bekanntlich so seine Probleme mit LGBTIQ-Storylines, aber Marvel macht da nicht mit.

Auch wenn in Sachen queerer Sichtbarkeit im MCU immer noch große Luft nach oben ist, geht man besonders in Phase IV immer mehr in die richtige Richtung – aktuell mit dem Horror-Wahnsinn "Doctor Strange in the Mulltiverse of Madness". Darin nämlich hat America Chavez (dargestellt von Xochitl Gomez) ihr Debüt, Marvels einzig offen homosexuelle Latina-Superheldin.