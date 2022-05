Wenn man soeben einen Film über das Multiversum gesehen hat, kann es durchaus passieren, dass man vor dem Kino auf sich selber trifft. Ich habe diese Gelegenheit jedenfalls gleich zu einem Selbst-Interview über den zweiten "Doctor Strange"-Film genutzt.

Frage an mich: Den ersten Trailer zu diesem Film haben wir ja schon als Post-Credit-Szene zu "Spider-Man: No Way Home" geboten bekommen. Geht das neue Werk also unmittelbar dort weiter, wo der vorherige MCU-Film geendet hat?

Antwort von mir: Das kann man so nicht sagen, denn der aktuelle Film hat eine durchaus eigenständige Story zu bieten. An Spideys Seite musste Strange die Auswirkungen seines missglückten Vergessens-Zaubers wieder zurückdrängen und hat sein magisches Misslingen ausgebügelt. Doch das Multiversum lässt sich nicht so leicht austricksen, wie dieser Film nun beweist.