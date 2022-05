Das neue Illuminati-Line-up

In den Comics wurden die Illuminati von Michael Bendis und David Finch im Rahmen der Serie "New Avengers" vorgestellt. Die Mitglieder der Illuminati repräsentieren jeweils die verschiedenen Welten des Marvel-Universums. Das originale Line-Up besteht aus Iron Man, Mr. Fantastic, Professor X, Black Bolt, Namor the Sub-Mariner und Doctor Strange.

In "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" entschied man sich für eine andere Zusammensetzung: Hier muss Doctor Strange Professor X, Black Bolt, Mr. Fantastic, Baron Mordo, Captain Carter und Captain Marvel Rede und Antwort stehen. Die Gender-Balance ist im Film somit auf jeden Fall ausgeglichener als in den Comics.