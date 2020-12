Doku "Glitch in the Matrix": So hat "Matrix" unsere Kultur beeinflusst

Mit "Matrix" von 1999 haben die Wachowskis wahrlich Filmgeschichte geschrieben. Kaum ein anderer SciFi-Film hat derartige Einflüsse auf unsere populäre Kultur ausgeübt. Das Regie-Duo entwarf das Bild einer düsteren Zukunft, in der den Menschen eine Illusion der Wirklichkeit vorgegaukelt wird, während sie eigentlich in Gefangenschaft leben und ihre Körperwärme durch intelligente Computer ausgebeutet wird. Die Realität ist also nur eine Simulation, aber wir haben die Möglichkeit, das zu durchschauen, indem wir zur "roten Pille" greifen.

Was ein solches Konzept bei den unterschiedlichsten ZuschauerInnen bewirkt hat, will nun Regisseur Rodney Ascher in seiner Doku "Glitch in the Matrix" erforschen. Ascher ist genau der richtige Mann für diese Aufgabe, denn er hat bereits mit seiner "Shining"-Doku "Room 237" bewiesen, wie genau er filmischen Querverweisen und verschiedenen Theorien nachzugehen vermag.

Der erste Teaser zu seinem neuen Projekt sieht jedenfalls schon sehr vielversprechend aus.