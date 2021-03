"Domina"-Trailer: Sky-Historien-Serie mit "GoT"-Darsteller

Namhafte Mitwirkende

Simon Burke ("Zen", "Fortitude") ist Serien-Schöpfer und Drehbuchautor, Australiens führende Filmemacherin Claire McCarthy ("Ophelia", "The Luminaries") übernimmt die Regie.

In der Hauptrolle als Livia Drusilla ist Kasia Smutniak ("Perfect Strangers", "Them", "Devils") zu sehen. In weiteren Rollen agieren internationale Stars wie Liam Cunningham ("Game of Thrones") als Livias Vater Livius, Isabella Rossellini ("Blue Velvet", "Der Tod steht ihr gut") als Livias Feindin Balbina, Matthew McNulty ("Versailles") als künftiger Imperator Gaius, Christine Bottomley ("The End of the F***ing World") als Scribonia, Colette Tchantcho ("The Witcher") als Antigone, Ben Batt ("Captain America: The First Avenger") als Agrippa, Enzo Cilenti ("Les Misérables") als Tiberius Claudius Nero und Claire Forlani ("Meet Joe Black") als Claudia Octavia.

Das epische Drama "Domina" wurde in den Cinecittà Studios in Rom gedreht und ist ab Juni 2021 jeweils in Doppelfolgen bei Sky Atlantic zu sehen. Die komplette, achtteilige Staffel von "Domina" steht ab Start auf Sky X sowie über Sky Q jederzeit auf Abruf bereit.