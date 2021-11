"Dr. Brain"-Trailer: Koreanische Apple+-Serie mit "Parasite"-Star

Hirn-Forscher jagt Erinnerungen hinterher

Lee Sun-kyun, den wir bestimmt noch als reichen Vater aus dem Oscar-Hit "Parasite" im Gedächtnis behalten haben, spielt hier einen Hirn-Forscher, dessen Frau und Sohn nach einem mysteriösen Vorfall verschwunden sind.

Um diesem schrecklichen Geheimnis auf die Spur zu kommen, wendet der Arzt seine Forschungs-Ergebnisse an und verbindet sein Gehirn mit dem von Verstorbenen, da er so Zugriff auf deren Erinnerungs-Bilder erhält.

Leider erweist sich diese Methode als äußerst riskant, denn die fremden Gedanken stürzen ihn selbst in ein Chaos aus Halluzinationen.

Die Apple+-Serie stammt von Regisseur Kim Jee-woon, dem wir unter anderem auch den blutigen Action-Thriller "I Saw the Devil" oder den koreanischen Western "The Good, the Bad, the Weird" verdanken.

"Dr. Brain" wird seine Premiere am 4. November auf Apple+-TV erleben.