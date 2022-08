"The Anthrax Attacks" auf Netflix: Trailer zur True-Crime-Doku

Eine Woche nach den Anschlägen vom 11. September wurde die USA durch eine weitere Terrorattacke erschüttert. Mehrere Briefe wurden an Fernsehsender und PolitikerInnen der demokratischen Partei zugeschickt, in denen sich das tödliche Bakterium Anthrax befand. Insgesamt wurden fünf Menschen getötet und 17 verletzt. In dem Bekennerschreiben erweckte der Täter den Anschein, ein islamistischer Terrorist zu sein, doch schon bald stellte sich heraus, dass es sich um einen autochthonen Amerikaner handelte. Vor allem die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen am Fall gerieten unter Druck und wurden für die Anschläge beschuldigt. Bevölkerung und Politik waren voller Sorge vor weiteren Anschlägen, das FBI setzte alles daran, um den Täter zu finden.

Die Netflix-True-Crime-Doku "The Anthrax Attacks" vermischt fiktionale und dokumentarische Elemente. Auf der einen Seite sieht man Interviews mit ErmittlerInnen und Opfern, auf der anderen Seite kann man SchauspielerInnen bei der emotionalen Nachstellung der damaligen Ereignisse beobachten. Der Hauptverdächtige Bruce Ivins wird von "Avengers"-Schauspieler Clark Gregg verkörpert.