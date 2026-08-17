„Dr. Nice“ - hält der Name, was er verspricht? Der oftmals überhebliche, mit sich und seinem Leben hadernde Starchirurg, der nach einem schweren Unfall widerwillig zum Landarzt wird, ist seit 12. August, jeweils mittwochs um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON, wieder im Einsatz. In vier neuen Filmen muss sich der Arzt Neiss (Patrick Kalupa) nicht nur medizinischen Herausforderungen stellen, sondern auch den tiefen emotionalen Rissen in seinem eigenen Leben. Und seine rüde und gleichzeitig geniale Art fordert das Team der Praxis und das lokale Krankenhaus erneut bis aufs Äußerste heraus. Worum geht es in den vier neuen Folgen genau?

„Herzflattern“ (12. August) Neiss hat es geschafft: Endlich kein Praktikum mehr! Stattdessen soll er bald wieder in seinem alten Beruf arbeiten. Doch ausgerechnet als das Märchen vom Starchirurgen an der Flensburger Förde wahr zu werden scheint, beginnt sich das Drama um Neiss’ kaputte Hand zu wiederholen. Es ist wie verhext. Genau an dem Tag, an dem Moritz Neiss eine Top-Position im Förde Krankenhaus antreten soll, verunglückt er mit dem Fahrrad und bricht sich den Ellbogen seines bereits lädierten rechten Arms. Höchst ungern befolgt Neiss Schmidtkes (Maximilian Grill) Weisung, die Nacht zur Sicherheit im Spital zu verbringen. Dem nicht genug, taucht unangekündigt eine alte Bekannte in Flensburg auf: Journalistin Nikki Steiner (Leonie Parusel). Angeblich möchte sie ein Interview mit Neiss führen, doch das ist nicht die ganze Wahrheit.

„Alte Narben“ (19. August) Neiss muss ein Trauma bewältigen – eine seelische Verletzung, die seiner Meinung nach gar nicht vorliegt. Sein rauer Tonfall beweist jedoch das Gegenteil. Trotz der inneren Konflikte übernimmt Neiss einen komplizierten medizinischen Fall. Neiss ist zurück und sprüht vor Energie! Der brillante Mediziner ist seinem Rivalen Schmidtke überaus dankbar, dass er ihn nach seinem Herzstillstand zurück ins Leben geholt hat. Die Grenzerfahrung hat jedoch ihren Preis und alle bezweifeln, dass Neiss schon wieder als Arzt arbeiten kann. Ahnungslos reist Mette Vestergaard (Christin Nichols) nach Flensburg, um sich von dem ehemaligen Spitzen-Rekonstruktionschirurgen ihre Brust wiederherstellen zu lassen. Neiss sagt zu. Dass Teile seiner Hand immer noch steif sind, ignoriert er.

„Weiche Knie“ (26. August) Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis: Neiss hat ein Suchtproblem. Obwohl Schmidtke (Maximilian Grill) seinem Studienkollegen einen Spiegel vorhält, versucht der ehemalige Topchirurg seine psychischen Probleme zu ignorieren. Doch Schmidtke ist nicht der einzige, der sich Sorgen um Neiss macht. Eigentlich könnte Neiss zufrieden sein. Seine Praxis floriert, und auch die Bettenstation im Krankenhaus wird gut angenommen. Einziges Problem: Aus Sorge um seine Belastbarkeit zwingt ihn der Chefarzt des Krankenhauses, Schmidtke, zu regelmäßigen Drogentests und erwartet sogar, dass sich der Topchirurg psychologisch behandeln lässt. Dabei spielt es Neiss unerwartet in die Hände, dass sein Therapeut Jörgensen (Hannes Jaenicke) seit Jahren unter starken Rückenschmerzen leidet, deren Ursache noch immer unbekannt ist.

„Flammende Herzen“ (2. September) Ein folgenschwerer Brand stellt Neiss vor eine medizinische Bewährungsprobe. Dem nicht genug, wird Neiss’ Feinfühligkeit auch privat gerade stark gefordert. Unerwartet steht plötzlich seine Tochter Lea (Maj Borchardt) vor seiner Tür. Beim Löschen eines Brandes verletzt sich Feuerwehrmann Lasse Lüder (Nicki von Tempelhoff) schwer. Zum Glück ist Neiss an Ort und Stelle und weiß als Experte für Verbrennungen, wie Lasses lädierte Hand gerettet werden kann. Doch als Lasse im Krankenhaus erfährt, dass ihn seine Frau betrügt, gehen mit ihm die Nerven durch, und er bricht plötzlich zusammen. Janne (Brigitte Zeh) möchte ihre Romanze mit Neiss endlich offiziell machen. Ausgerechnet jetzt beschließt Neiss’ Tochter Lea wegen Spannungen mit Charlie (Josefine Preuß) kurzerhand, bei ihrem Vater zu wohnen.