"Dracula": Starttermin der Vampirserie von den "Sherlock"-Machern

Bei der Besetzungsliste von "Dracula" gibt sich die BBC weniger geheimnisvoll als beim Plot. Neben Bang in der Hauptrolle werden beispielsweise folgende Schauspieler in der Serie mitwirken: John Heffernan ("Collateral"), Joanna Scanlan ("No Offence"), Dolly Wells ("Stolz und Vorurteil und Zombies"), Sacha Dhawan ("Iron Fist"), Jonathan Aris (" Sherlock"), Morfydd Clark (" Patrick Melrose", "Stolz und Vorurteil und Zombies"), Nathan Stewart-Jarrett ("Wenn du König wärst", "Utopia"), und Lyndsey Marshal ("Hanna").

Produziert wird die Serie von Hartswood Films im Auftrag von BBC One und Netflix, wo die Serie außerhalb von Großbritannien zu sehen sein wird.

"Dracula" startet am 4. Januar bei BBC One (in Großbritannien) und am selben Tag auch in deutscher Sprache bei Netflix.