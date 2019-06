Dritter Teil von „28 Days Later“ in Planung

Autor Garland äußerte sich zu einem möglichen Sequel „Wir haben angefangen ernsthaft darüber zu reden. Wir haben eine Idee. Regisseur Danny Boyle, Produzent Andrew Macdonald und ich führen Gespräche, aber es ist kompliziert. Es ist wahrscheinlicher, dass es 28 Monate statt 28 Jahre danach werden.“

Wir bleiben gespannt ob sich Oscar-Preisträger Danny Boyle wieder dem Genrefilm zuwendet. Nachdem er auch eine Fortsetzung für "Trainspotting" auf die Beine stellen konnte, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass auch hier ein weiterer Teil möglich ist. Am 11.Juli startet Boyles neustes Werk „Yesterday“, ein Liebesfilm über einen erfolglosen Musiker, in unseren Kinos. Da kommen zwar keine Zombies vor aber die Hauptfigur erwacht in einer Welt, in der die Beatles niemals existiert haben – hat ja auch was apokalyptisches.