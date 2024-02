Joey Heindle

Bei den Frauen war es Evelyn Burdecki, bei den Männern Filip Pavlovic und eben Joey Heindle (30): Kandidatinnen und Kandidaten, die vielleicht keine Intellektuellen sind, aber das Herz am richtigen Fleck haben, wie es so schön heißt. Mit liebenswerter Naivität schaffte es Joey Heindle nach einem fünften Platz bei "DSDS" in der siebten Staffel von "IBES" auf den Dschungelthron.

Menderes Bağcı

In die Kategorie Heindle gehört auch Menderes Bağcı (39). Der Hofnarr von "Deutschland sucht den Superstar" überraschte in der zehnten Staffel nicht nur die Zuschauer. "Ich bin positiv überrascht", war sein Standardspruch nach erfolgreich absolvierten Prüfungen. Der Möchtegernsänger wurde zum Dschungelkönig. Könnte er in einer Legendenstaffel noch mal über sich hinauswachsen?