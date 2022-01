Dschungelcamp: Die 5 besten Momente aus allen Staffeln

5. Sarah Knappik verrät Jay Khan

Sarah Knappik gehörte ebenfalls zu jenen KandidatInnen, die immer wieder in Dschungelprüfungen gewählt wurden. Die Ex-"GNTM"-Kandidatin ließ ihren Emotionen in der fünften Staffel des TV-Formats freien Lauf und sorgte mit legendären Sätzen wie "What happens when we break?" für Lacher. Von Sonja Zietlow und Dirk Bach bekam sie den Namen "Sarah Dingens" verpasst.

Bevor sie das Dschungelcamp freiwillig verließ, ließ sie noch eine Bombe platzen: Nachdem Jay Khan mit Sängerin Indira Weis flirtete, verkündete Sarah Knappik, dass er vor Beginn der Show bei ihr zu Hause gewesen sein soll, um mit ihr eine Liebesgeschichte fürs Fernsehen zu planen. Sie unterstellte Indira Weis und Jay Khan einen inszenierten Flirt.

Doch die stritten alles ab: "Du bist eine elende Lügnerin", erklärte Khan noch in der Sendung. Jahre später kam aber dann doch raus, dass etwas Wahres an der Story war: Jay Kahn gab zu, bei Knappik zu Hause gewesen zu sein und so etwas Ähnliches vorgeschlagen zu haben.

Am Ende ging Peer Kusmagk als Sieger hervor.