Gekürzte Fassung und fehlende künstlerische Freiheit

Durch sein genial-wildes Langfilmdebüt "Eraserhead" und dem konventioneller angelegten "Der Elefantenmensch" hatte Lynch das Interesse Hollywoods erregt und erhielt daraufhin das Angebot für den SciFi-Blockbuster, dessen Romanvorlage eigentlich als unverfilmbar galt. Lynch hatte sich durch Herberts Roman begeistern lassen und konnte dem Werk, das laut ihm eher ein "inneres Abenteuer" erzählte, viel abgewinnen, weil er in ihm "glaubhafte Charaktere und Tiefe" fand.

Nach Dreharbeiten, die hauptsächlich in Mexiko stattfanden, lieferte Lynch dann eine fast dreieinhalbstündige Schnittfassung an Universal Pictures ab. Das erwies sich für das Filmstudio freilich als zu viel und man ließ dort eine Fassung erstellen, die über eine Stunde gekürzt und wesentlich stärker am Mainstream orientiert war. Dennoch – oder gerade deshalb – wurde das Werk dann ein enormer Flop an den Kinokassen.

Lynch war sich bewusst, dass er mit Unterschreiben des Vertrags seine künstlerische Freiheit eingebüßt hatte und somit die Kontrolle über die finale Fassung nicht mehr in seinen Händen lag. Vielleicht erleben wir es ja noch, dass Lynch seine ursprüngliche Langversion wiederherstellen kann. Er selber hat erst in den letzten Jahren diese Möglichkeit angedeutet und wäre durchaus nicht abgeneigt, wie in den Fällen von "Lost Highway" und "Inland Empire" einen Director's Cut abzuliefern.