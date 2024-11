"Dune: Prophecy": Wie viele Folgen und wann ist das Finale?

Das "Dune"-Universum wächst durch eine Prequel-Serie zu den beiden Kinofilmen ven Denis Villeneuve. Die US-Serienschmiede HBO ("House of the Dragon") ließ sich nun von Andersons und Herberts Roman "Sisterhood of Dune" (deutscher Titel: "Der Thron des Wüstenplaneten"), der 10000 Jahre vor der Handlung der Filme spielt, zu der Serie inspirieren. Emily Watson ("Breaking the Waves") und Olivia Williams ("The Crown") legen in "Dune: Prophecy" als Harkonnen-Schwestern den Grundstein für den legendären Orden der Bene Gesserit. Wann scheinen die Episoden auf Sky?