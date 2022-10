Das DCEU hat einen neuen Superheld: Black Adam! In dem Blockbuster war er aber nicht der einzige Comic-Held, der endlich auf der großen Leinwand zu sehen war. Teth-Adam (so der Name von Black Adam) wurde größtenteils von der sogenannten Justice Society of America begleitet. Wer die genau sind, verraten wir euch in diesem Artikel.