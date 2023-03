Abspann mit Überraschungen

Die erheblichen Längen abgerechnet, sorgt dieser zweite Teil oft für witzige Unterhaltung der Marke 'Superman für Teenager' und ist etwas weniger brutal als der erste Film geraten. Man wird für das lange Ausharren auch noch belohnt, denn die Abspann-Sequenz kann sich mit einfallsreichen Animationen wirklich sehen lassen.

Wer es so weit geschafft hat, sollte gleich bis ganz zuletzt durchhalten. In der Post-Credit-Szene muss nämlich noch eine andere Figur viel Geduld haben: Ein alter Bekannter wird dort wieder eingeführt und bleibt sozusagen in der Warteschleife sitzen. Hoffen wir, dass es ihm dann in "Shazam! 3" endlich gelingen wird, seine Gefängnismauern hinter sich zu lassen.

3 von 5 dreckverkrusteten Goldäpfeln



"Shazam! Fury of the Gods" läuft aktuell in unseren Kinos. Hier geht’s zu den Spielzeiten.