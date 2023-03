"Shazam! Fury of the Gods": Gibt es eine Post-Credit-Szene?

End-Credit-Szene: Ein alter Bekannter muss noch immer warten

Die endgültig letzte Zusatz-Szene führt uns dann nach Abspannende einen alten Bekannten vor Augen. Der aus dem ersten Teil noch in übler Erinnerung gebliebene Schurke Thaddeus Silvana sitzt bereits seit zwei Jahren hinter Gittern. Dabei hatte ja die Abspann-Szene im ersten Film darauf hingedeutet, dass wir noch von ihm hören werden, weil der raupenförmige Bösewicht Mister Mind in seiner Gefängniszelle auftauchte und ihm große Versprechungen machte.

Auch diesmal erscheint der seltsame Wurm und stellt Thaddeus erneut seine Hilfe in Aussicht, vertröstet ihn aber zugleich wieder auf später. Der in die Jahre gekommene Fiesling muss sich also aufs Neue in Geduld üben, bevor er dann hoffentlich in "Shazam 3" richtig loslegen darf.