Trifft Eberhofer auf "Dr. Mord"?

So wird sich auch einer ihrer nächsten Bücher (und somit auch Filme) rund um Eberhofer wohl um einen realen Mord drehen. Denn in der Doku reiste Falk für eine ihrer Recherchen in den Landkreis Erding (Oberbayern), wo sie tief in einen der spektakulärsten Fälle der jüngsten Kriminalgeschichte eintaucht.

Es geht um "Dr. Mord", der 1984 aus Geldgier kaltblütig mordete und dafür für fast zwei Jahrzehnte ins Gefängnis wanderte. 2008 schlug der Arzt aber erneut zu – und wieder war die Habgier sein Motiv: Er schoss einem 48-jährigen, allein lebenden Finanzbeamten in den Kopf. Zuerst steht die Polizei vor einem Rätsel. Erst als ein verdächtiges Testament auftaucht, kann die Polizei die Spuren mit viel Geschick auf den Mediziner zurückverfolgen. Die Erkenntnis: 24 Jahre später schlug "Dr. Mord" erneut zu.

Man darf gespannt sein, mit wie viel Gelassenheit und Cholesterin im Blut Eberhofer diesen spektakulären Fall lösen wird. Zuvor aber dürfen wir uns auf eine andere Eberhofer-Verfilmung freuen: "Guglhupfgeschwader" startet am 5. August 2022 in den Kinos.