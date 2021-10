Viel Neues

Produzentin Schmidbauer äußert sich in einer Presse-Aussendung von Constantin Film fogenermaßen über das Projekt: "Die Spielfreude des großartigen Ensembles rund um Sebastian Bezzel ist bei 'Guglhupfgeschwader', unserer achten gemeinsamen Arbeit, auf Hochtouren gelaufen. Es wird viel Neues und Überraschendes zu sehen geben. Regisseur Ed Herzog und Drehbuchautor Stefan Betz haben den SchauspielerInnen – nach der Vorlage von Rita Falk – in gewohnter Situationskomik die Szenen auf den Leib geschrieben. Ganz großen Dank auch an unser wunderbares Team und an die Gemeinde Frontenhausen in Niederbayern, die uns wie immer herzlich aufgenommen hat."

"Guglhupfgeschwader" startet am 5. August 2022 in den Kinos.

Der aktuelle Eberhofer-Film "Kaiserschmarrndrama" ist noch in etlichen Kinos zu sehen.

