Dürfen Kinder den neuen Eberhofer sehen?

So wie alle bisherigen Eberhofer-Filme bekam auch "Rehragout-Rendezvous" eine FSK 12-Bewertung. Das bedeutet, dass die Krimikomödie für Kinder ab 12 Jahren freigegeben ist. Aber: Kinder ab 6 Jahren dürfen laut Jugendschutzgesetz in Begleitung von Erwachsenen diese Filme sehen. Schockmomente und Filmblut kommen in "Rehragout-Rendezvous" also sehr minimiert vor, auch Schimpfwörter halten sich sehr in Grenzen. Sex, Drogen u.ä. Thematiken spielen ebenfalls keine Rolle.