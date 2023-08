Eine fulminante Einstimmung auf den Kinostart am 10. August bot die Open-Air-Österreich-Premiere des neuesten Teils der Eberhofer- Kultkrimireihe "Rehragout-Rendezvous" am Hahnenkammparkplatz in Kitzbühel. Die Hauptdarsteller:innen Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff zogen die Gamsstadt mit Witz und Charme in ihren Bann.