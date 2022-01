Unterschied zu US-amerikanischen Altersfreigaben

Interessant: Die deutschen FSK-Altersfreigaben unterscheiden sich zu jenen aus den USA. Dort spricht man von "R-Ratings" oder "PG-Ratings" – wie beim neuen Batman-Abenteuer "The Batman", der ein PG-13-Rating erhielt aufgrund von "expliziter Gewaltdarstellung, verstörenden Inhalten, Drogenthematik, harscher Ausdrucksweise und sexuellen Zweideutigkeiten", so die Motion Picture Association of America (MPAA).

Hier ein kurzer Überblick:

G – General Audiences (allgemeines Publikum): Diese Filme sind für alle Altersgruppen erlaubt.

PG – Parental Guidance Suggested (elterliche Anleitung empfohlen): Manche Inhalte des Filmes könnten für Kinder nicht geeignet sein.

PG-13 – Parents Strongly Cautioned (Eltern eindringlich gewarnt): Manche Filminhalte sind höchstwahrscheinlich für Kinder unter 13 Jahren nicht geeignet. Diese Filme sind also für Personen ab 13 Jahren zugelassen.

R – Restricted (eingeschränkt): Personen unter 17 Jahren dürfen sich diese Filme nur in Begleitung eines Erwachsenen ansehen.

NC-17 – No one 17 and under admitted (Niemand im Alter von 17 und jünger zugelassen): Filme mit dieser Kennzeichnung sind erst ab 18 Jahren erlaubt.