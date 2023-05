Charlie Cox als Daredevil

In diesem Jahr wird die durch Alaqua Cox gespielte Figur ihre eigene Serie erhalten. James Clement von "The Weekly Planet" hat in einem Clip Informationen zum verheißungsvollen Cast geboten.

Charlie Cox soll als Daredevil in drei Episoden präsent sein, nachdem der Darsteller in dieser Rolle bereits in "Spider-Man: No Way Home" ein kurzes Comeback erleben durfte. Bleibt die Frage offen: Wird er derselbe Held sein, den wir aus der Netflix-Serie kennen, oder haben die MacherInnen durch seine Aufnahme in die Disney+-Serien-Welt Änderungen vorgenommen?