"Ein Teil von ihr": Kommt Staffel 2 mit Toni Collette auf Netflix?

In der soeben auf Netflix gestarteten Thriller-Serie "Pieces of Her" aka. "Ein Teil von ihr" muss Andrea (Bella Heathcote) entdecken, dass ihre Mutter Laura (Toni Collette) über eine sehr dunkle Vergangenheit verfügt und nicht die Person ist, für die sie die Tochter immer gehalten hat. Auf einer Reise quer durch die USA gerät die junge Frau auf ihrer Spurensuche nach dem Familien-Geheimnis in immer größere Gefahr.

Die Story basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Karin Slaughter und bietet spannende Unterhaltung. Obwohl am Ende der ersten Staffel das Geheimnis um die wahre Identität der Mutter gelüftet wird, ergeben sich nun viele Möglichkeiten für eine Fortsetzung.